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Рязанский священник дал советы родителям, чьи дети сдают ЕГЭ
По словам Фетисова, виновато в стрессе детей старшее поколение. Потому что должным образом ребенка не мотивирует, не разговаривает с ним «за жизнь». «Обнимите вашего ребенка и скажите ему, что весь этот страх и ужас перед сдачей ЕГЭ уже буквально осенью он будет вспоминать с улыбкой. Как один из своих детских страхов. Объясните ребенку, что если он искренне старался, но что-то не получилось, значит, Господь приготовил ему другой, лучший вариант. И что он поймет это, возможно, через много лет», — советует священник.

Рязанский священник Дмитрий Фетисов дал советы родителям, чьи дети сдают ЕГЭ. Об этом сообщается в Telegram-канале Епархии.

Он заметил, что у несчастного ребенка, даже самого трудолюбивого и талантливого, часто руки опускаются в период экзаменов. Кто-то отказывается от самой идеи учиться по какой-либо сложной специальности. Некоторые невротичные дети к выпускному классу становятся самыми настоящими «пограничниками», детьми, находящимися на границе серьезного психического расстройства, и это выливается у них или в полную апатию, или, наоборот, в агрессию к окружающим.

По словам Фетисова, виновато в стрессе детей старшее поколение. Потому что должным образом ребенка не мотивирует, не разговаривает с ним «за жизнь».

«Обнимите вашего ребенка и скажите ему, что весь этот страх и ужас перед сдачей ЕГЭ уже буквально осенью он будет вспоминать с улыбкой. Как один из своих детских страхов. Объясните ребенку, что если он искренне старался, но что-то не получилось, значит, Господь приготовил ему другой, лучший вариант. И что он поймет это, возможно, через много лет», — советует священник.