Рязанцев предупредили об изменении расписания пригородных поездов в праздники
Отмечается, электрички Рязань-Москва будут курсировать: 11 июня — по расписанию пятницы; 12-14 июня — по расписанию субботы; 15 июня — по расписанию воскресенья.
Рязанцев предупредили об изменении расписания пригородных поездов в праздники. Об этом сообщает МЖД.
Отмечается, электрички Рязань-Москва будут курсировать:
- 11 июня — по расписанию пятницы;
- 12-14 июня — по расписанию субботы;
- 15 июня — по расписанию воскресенья.