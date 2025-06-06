Рязанцам напомнили о действиях при обнаружении БПЛА или его обломков

Отмечается, что нужно позвонить 112 или сообщить через мобильное приложение РАДАР. НФ. «Приближаться к обломкам нельзя! Необходимо отойти минимум на 100 метров. Просим не выкладывать фото и видео в соцсети. Это выгодно только противнику», — написано в посте.