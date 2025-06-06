Рязанцам напомнили о действиях при обнаружении БПЛА или его обломков
Отмечается, что нужно позвонить 112 или сообщить через мобильное приложение РАДАР. НФ. «Приближаться к обломкам нельзя! Необходимо отойти минимум на 100 метров. Просим не выкладывать фото и видео в соцсети. Это выгодно только противнику», — написано в посте.
Рязанцам напомнили о действиях при обнаружении БПЛА или его обломков. Соответствующий пост выпустил оперштаб региона.
Отмечается, что нужно позвонить 112 или сообщить через мобильное приложение РАДАР. НФ.
«Приближаться к обломкам нельзя! Необходимо отойти минимум на 100 метров. Просим не выкладывать фото и видео в соцсети. Это выгодно только противнику», — написано в посте.
Приложение РАДАР. НФ можно скачать в RuStore, AppGallery.