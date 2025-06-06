Роспотребнадзор обнаружил в сосисках «Папа может» сальмонеллу

Продукцию произвел завод в Гагарине Смоленской области. Отмечается, что бактерия может вызывать серьезные кишечные инфекции, включая сальмонеллез и брюшной тиф.