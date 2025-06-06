Полицейские нашли крупную партию немаркированных сиграет в рязанском павильоне

Немаркированные сигареты продавали в торговом павильоне на улице Качевской. Отмечается, что 62-летнего хозяина павильона уже привлекали к ответственности за аналогичные нарушения. В помещении обнаружено 870 пачек сигарет на сумму более 117 тысяч рублей. Нелегальная продукция изъята. Возбуждено уголовное дело.

Полицейские нашли крупную партию немаркированных сиграет в рязанском павильоне. Об этом сообщает региональное УМВД.

Немаркированные сигареты продавали в торговом павильоне на улице Качевской. Отмечается, что 62-летнего хозяина павильона уже привлекали к ответственности за аналогичные нарушения.

В помещении обнаружено 870 пачек сигарет на сумму более 117 тысяч рублей. Нелегальная продукция изъята.

Возбуждено уголовное дело.