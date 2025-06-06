На выезде из Рязани образовалась пробка из-за ДТП

На выезде из Рязани образовалась пробка из-за ДТП. Об этом редакции РЗН. Инфо сообщили читатели. По словам свидетелей, авария случилась в пятницу, 6 июня, перед Солотчинским мостом. Там столкнулись Daewoo Nexia и Mazda3. На место прибыл экипаж ДПС. О пострадавших неизвестно. По данным сервиса «Яндекс. Карты» движение на участке серьезно затруднено.