На Украине заявили, что ВС РФ осталось дойти 560 метров до Днепропетровской области

Уточняется, что российские войска продвинулись в районе Троицкого. Теперь линия боевого соприкосновения оказалась в 560 метрах от административной границы Днепропетровской области Украины.

На Украине заявили, что ВС РФ осталось дойти 560 метров до Днепропетровской области. Об этом пишет Газета.RU со ссылкой на издание «Страна.ua».

Уточняется, что российские войска продвинулись в районе Троицкого. Теперь линия боевого соприкосновения оказалась в 560 метрах от административной границы Днепропетровской области Украины.

Кроме того, ВС России срезали «мешок» к югу от Константиновки, взяв под контроль села Старая Николаевка, Гнатовка и продвинувшись в Заре.