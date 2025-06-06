МЧС выпустило метеопредупреждение для рязанцев

Отмечается, что в ближайший час, с сохранением до конца суток 6 июня, и в течение суток 7 июня на территории Рязанской области местами ожидаются кратковременные дожди, ливни, грозы, в отдельных районах град. Во время грозы возможны порывы ветра до 12-17 м/с.

МЧС выпустило метеопредупреждение для рязанцев. Информацию разместила пресс-служба ведомства со ссылкой на региональный ЦГМС.

Отмечается, что в ближайший час, с сохранением до конца суток 6 июня, и в течение суток 7 июня на территории Рязанской области местами ожидаются кратковременные дожди, ливни, грозы, в отдельных районах град.

Во время грозы возможны порывы ветра до 12-17 м/с.