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29 мая 13:49
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В Рязани показали фантазию «Вий» Русского театра драмы...
25 мая 17:12
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Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 7-8 июня
В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В Лесопарке состоится девятый благотворительный пробег в поддержку детей с синдромом Дауна «Спорт во благо».

На Рязанской ВДНХ пройдет литературный фестиваль «Знакомый ваш», посвященный Сергею Есенину.

В театре кукол пройдут премьерные показы спектакля «Конек-Горбунок», а в пабе «Две будки в Ирландии» состоится концерт группы Pine Forest Sheikhs.

В Доме-музее И. П. Пожалостина в Солотче начала работу очередная выставка из цикла «История одной гравюры».

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».