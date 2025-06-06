Хакеры массово атаковали видеорегистраторы российских водителей
Отмечается, что на камеры нацелена новая версия ботнета Mirai. Подобные атаки могут привести к утечке данных, потере управления системой видеонаблюдения и компрометации всей IT-инфраструктуры, что позволяет злоумышленникам заражать новые устройства.
Хакеры массово атаковали видеорегистраторы российских водителей. Об этом пишет «Газета. ру» со ссылкой на пресс-релиз Kaspersky GReAT.
Отмечается, что на камеры нацелена новая версия ботнета Mirai.
Подобные атаки могут привести к утечке данных, потере управления системой видеонаблюдения и компрометации всей IT-инфраструктуры, что позволяет злоумышленникам заражать новые устройства.