Хакеры массово атаковали видеорегистраторы российских водителей

Отмечается, что на камеры нацелена новая версия ботнета Mirai. Подобные атаки могут привести к утечке данных, потере управления системой видеонаблюдения и компрометации всей IT-инфраструктуры, что позволяет злоумышленникам заражать новые устройства.