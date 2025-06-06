«АвтоВАЗ» резко снизил цены на автомобили

Компания ввела скидки на некоторые марки своих автомобилей. Отмечается, что седаны Vesta и Aura подешевели до 21%, универсалы — до 27%, а фургоны Largus стали дешевле на 34%. Легкие коммерческие автомобили теперь предлагаются со скидкой от 10 до 14%.