«Яндекс. Карты» обновили дизайн
На них появились фото-ориентиры и детальная разметка дорог для пешеходов и велосипедистов. Теперь функция детализации стала доступна всем пользователям. Ранее она действовала только для автомобилистов в режиме навигации. В частности, на карте можно посмотреть, где проходит велодорожка, автобусная полоса или трамвайные пути. Подземные пешеходные переходы выделены фиолетовым цветом и просматриваются через дорожное полотно.
«Яндекс. Карты» обновили дизайн. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на компанию.
На них появились фото-ориентиры и детальная разметка дорог для пешеходов и велосипедистов.
Теперь функция детализации стала доступна всем пользователям. Ранее она действовала только для автомобилистов в режиме навигации. В частности, на карте можно посмотреть, где проходит велодорожка, автобусная полоса или трамвайные пути.
Подземные пешеходные переходы выделены фиолетовым цветом и просматриваются через дорожное полотно.
Среди других обновлений:
- на мелких масштабах появились фото-ориентиры, на них изображены основные достопримечательности,
- изменение цветов и шрифтов на карте: дороги стали серыми: «При отдалении теперь лучше видно, где заканчивается граница города, а на более крупных масштабах — где проходят дороги и тропинки»,
- в режиме «Транспорт» улучшили графику транзитной сети города, трамвайных путей и остановок,
- графику пробок сделали более заметной.
Обновленный дизайн доступен на всех платформах.