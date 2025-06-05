«Яндекс. Карты» обновили дизайн

На них появились фото-ориентиры и детальная разметка дорог для пешеходов и велосипедистов. Теперь функция детализации стала доступна всем пользователям. Ранее она действовала только для автомобилистов в режиме навигации. В частности, на карте можно посмотреть, где проходит велодорожка, автобусная полоса или трамвайные пути. Подземные пешеходные переходы выделены фиолетовым цветом и просматриваются через дорожное полотно.