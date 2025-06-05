Военный эксперт спрогнозировал возможный удар «Орешником» в ответ на атаки ВСУ

«Не исключен вопрос повышения наших ударных возможностей именно с точки зрения применения баллистических ракет, таких как „Орешник“», — подчеркнул он. По словам специалиста, с учетом наличия у США космической системы раннего обнаружения пусков баллистических ракет SBIRS России будет важно заранее проинформировать Вашингтон о намерении Москвы наносить ответные удары по Украине. По оценке Клинцевича, Россия скорее всего, будет наносить удары исключительно по военной, транспортной и энергетической инфраструктуре Украины. Ни о каких гражданских объектах речи идти не может, подчеркнул он.

Военный эксперт спрогнозировал возможный удар «Орешником» в ответ на атаки ВСУ. Об этом пишет «Газета. ру» со ссылкой на Андрея Клинцевича.

«Не исключен вопрос повышения наших ударных возможностей именно с точки зрения применения баллистических ракет, таких как „Орешник“», — подчеркнул он.

По словам специалиста, с учетом наличия у США космической системы раннего обнаружения пусков баллистических ракет SBIRS России будет важно заранее проинформировать Вашингтон о намерении Москвы наносить ответные удары по Украине.

На этом фоне, предположил аналитик, Киев будет пытаться использовать ответный удар РФ в своих целях, чтобы сформировать определенный медийный образ.

По оценке Клинцевича, Россия скорее всего, будет наносить удары исключительно по военной, транспортной и энергетической инфраструктуре Украины. Ни о каких гражданских объектах речи идти не может, подчеркнул он.