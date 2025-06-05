Вильфанд: 2025 год может войти в тройку самых жарких в мире

По его словам, вероятность того, что 2025 год войдет в тройку лидеров по самой высокой температуре в мире, составляет 90%. При этом возможность того, что будет в пятерке жарких, — 99%.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что 2025 год может войти в тройку самых жарких в мире. Об этом он сообщил 5 июня ТАСС.

По словам Вильфанда, вероятность того, что 2025 год войдет в тройку лидеров по самой высокой температуре в мире, составляет 90%. При этом возможность того, что будет в пятерке жарких, — 99%.