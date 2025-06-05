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В Рязанской области открылся новый завод по производству мясных полуфабрикатов

4 июня в Кораблинском районе Рязанской области открылся новый мясоперерабатывающий комбинат «Кораблинский». Производство запущено при поддержке ВТБ, сообщила пресс-служба банка.

В рамках инвестиционного финансирования предприятию предоставили кредит в размере 3,2 млрд рублей сроком на 12 лет по программе льготного кредитования предприятий АПК Минсельхоза РФ № 1528 на строительство цеха первичной переработки и обвалки продукции.

МПК «Кораблинский» входит в Русскую Аграрную Группу. Новый цех замыкает производственную систему животноводства в холдинге. Он будет оснащен автоматической линией по переработке свиней производительностью 1,2 тыс. голов в сутки с отделением обвалки, изготовления и упаковки кусковых и рубленных полуфабрикатов мощностью до 100% от произведенной свинины.

«Для предприятий агропромышленного сектора особенно важна доступность льготного финансирования, так как инвестиционные проекты характеризуются длительным сроком окупаемости. По итогам первого квартала в кредитном портфеле банка в АПК 40% приходится на долю инвестиционных кредитов по льготной программе Минсельхоза РФ. Благодаря новому предприятию область получит мощный импульс в обеспечении продовольственной безопасности», — отметил Руслан Еременко, член правления банка.

Генеральный директор Русской Аграрной Группы Юрий Сандин рассказал, что новый цех замыкает производственную систему животноводства в холдинге. «Свиноводческий комплекс состоит из шести уже функционирующих производственных площадок: селекционно-генетический центр, два товарных репродуктора и три откормочных фермы. Мясоперерабатывающий комплекс „Кораблинский“ стал седьмой площадкой. Для производства мяса важно иметь собственные мощности по переработке, чтобы не зависеть от других предприятий. С запуском МПК у нас налажен полный цикл производства свиной продукции — от селекции до готовых полуфабрикатов. Кроме того, наш новый завод даст региону 800 новых рабочих мест», — заявил он.