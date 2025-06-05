В Рязанской области изменится график работы ГАИ из-за праздников

Отмечается, что в связи с предстоящими праздниками МРЭО Госавтоинспекции будет работать по следующему графику: 12, 13 июня — нерабочие дни; 14 июня — рабочий день, время работы: с 8:00 до 17:00. Территориальные регистрационно-экзаменационные подразделения Рязанской области будут осуществлять прием в те же рабочие дни с 9:00 до 18:00.