В Рязани пьяный мужчина угнал иномарку у бывшей жены

По данным полиции, 44-летний мужчина пришел в квартиру бывшей супруги, чтобы увидеться с ребенком. После этого он взял из жилища ключи от автомобиля женщины и поехал на нем в центр города. Отмечается, что в этот момент мужчина был пьян. Полицейские нашли авто вместе с угонщиком по ориентировке. Мужчина задержан. Ранее он уже был судим за угон автомобиля и причинение тяжкого вреда здоровью человека. Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до 5 лет лишения свободы.

В Рязани пьяный мужчина угнал иномарку у бывшей жены. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По данным полиции, 44-летний мужчина пришел в квартиру бывшей супруги, чтобы увидеться с ребенком. После этого он взял из жилища ключи от автомобиля женщины и поехал на нем в центр города. Отмечается, что в этот момент мужчина был пьян.

Полицейские нашли авто вместе с угонщиком по ориентировке. Мужчина задержан.

Ранее он уже был судим за угон автомобиля и причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до 5 лет лишения свободы.