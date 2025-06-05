В Рязани пьяный мужчина угнал иномарку у бывшей жены
По данным полиции, 44-летний мужчина пришел в квартиру бывшей супруги, чтобы увидеться с ребенком. После этого он взял из жилища ключи от автомобиля женщины и поехал на нем в центр города. Отмечается, что в этот момент мужчина был пьян. Полицейские нашли авто вместе с угонщиком по ориентировке. Мужчина задержан. Ранее он уже был судим за угон автомобиля и причинение тяжкого вреда здоровью человека. Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до 5 лет лишения свободы.
В Рязани пьяный мужчина угнал иномарку у бывшей жены. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
По данным полиции, 44-летний мужчина пришел в квартиру бывшей супруги, чтобы увидеться с ребенком. После этого он взял из жилища ключи от автомобиля женщины и поехал на нем в центр города. Отмечается, что в этот момент мужчина был пьян.
Полицейские нашли авто вместе с угонщиком по ориентировке. Мужчина задержан.
Ранее он уже был судим за угон автомобиля и причинение тяжкого вреда здоровью человека.
Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до 5 лет лишения свободы.