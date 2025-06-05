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В Рязани осудят 11 иностранцев за распространение наркотиков в трех регионах
По версии следствия, в период с 2022 года по 2025 год обвиняемые, являясь участниками преступного сообщества, распространяли наркотики на территории Рязанской, Московской и Ивановской областей, за что получили деньги. Преступную деятельность пресекли правоохранительные органы. «Синтетику» общим весом более 11 килограммов изъяли. Иностранцев заключили под стражу. Уголовное дело направят в Московский районный суд Рязани.

В Рязани осудят иностранцев за распространение наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

По версии следствия, в период с 2022 года по 2025 год обвиняемые, являясь участниками преступного сообщества, распространяли наркотики на территории Рязанской, Московской и Ивановской областей, за что получали деньги.

Преступную деятельность пресекли правоохранительные органы. «Синтетику» общим весом более 11 килограммов изъяли.

Иностранцев заключили под стражу. В зависимости от роли участия они обвиняются по части 2 статьи 210 УК РФ (участие в преступном сообществе), части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств), пп. «а», «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств).

Уголовное дело направят в Московский районный суд Рязани.