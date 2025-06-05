В Госдуме предложили ограничить выплаты по беременности и родам для мигрантов

Депутаты предлагают оплачивать больничные листы мигрантов при условии, что страховые взносы (на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством) с их заработка уплачивались в течение не менее шести месяцев до месяца наступления страхового случая. Помимо этого, иностранцам предложили давать право на выплаты по беременности и родам, при рождении ребенка и по уходу за ребенком до 1,5 лет только при наличии минимального страхового стажа сроком от одного года.

В Госдуме предложили ограничить выплаты по беременности и родам для мигрантов. Об этом сообщает РИА Новости.

Депутаты предлагают оплачивать больничные листы мигрантов при условии, что страховые взносы (на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством) с их заработка уплачивались в течение не менее шести месяцев до месяца наступления страхового случая.

Помимо этого, иностранцам предложили давать право на выплаты по беременности и родам, при рождении ребенка и по уходу за ребенком до 1,5 лет только при наличии минимального страхового стажа сроком от одного года.