В Госдуме предложили бесплатно кормить школьников на ЕГЭ и ОГЭ

Парламентарии отметили, что обед должен быть организован до начала экзамена в тех учебных заведениях, где есть столовая. Как отметил Миронов, на ЕГЭ и ОГЭ разрешают приносить только только бутылку воды, шоколад и лекарства, которые, по его мнению, нередко пригождаются, как и помощь врачей. По словам депутата, это происходит из-за стресса и обезвоживания. Если на экзамен нельзя приносить еду, то, по мнению Миронова, пункты проведения экзаменов нужно обязать предоставлять полноценное горячее питание учащимся и педагогам. Соответствующее обращение направлено министру просвещения Сергею Кравцову.

В Госдуме предложили бесплатно кормить школьников на ЕГЭ и ОГЭ. С соответствующей инициативой выступили депутаты Сергей Миронов и Яна Лантратова. Об этом 5 июня сообщило РИА Новости.

Парламентарии отметили, что обед должен быть организован до начала экзамена в тех учебных заведениях, где есть столовая.

Как отметил Миронов, на ЕГЭ и ОГЭ разрешают приносить только только бутылку воды, шоколад и лекарства, которые, по его мнению, нередко пригождаются, как и помощь врачей. По словам депутата, это происходит из-за стресса и обезвоживания.

Если на экзамен нельзя приносить еду, то, по мнению Миронова, пункты проведения экзаменов нужно обязать предоставлять полноценное горячее питание учащимся и педагогам.

Соответствующее обращение направлено министру просвещения Сергею Кравцову.