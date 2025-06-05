В Госдуме анонсировали изменения в сделках с недвижимостью с 1 сентября

С 1 сентября в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) станет отображаться информация о членах семьи бывшего собственника жилья. Отмечается, что нововведение рассчитано на увеличение прозрачности и безопасности сделок с недвижимостью. Ранее информацию о семье бывшего собственника недвижимости можно было получить только при желании самого продавца, что создавало риски для покупателей, которые могли столкнуться с проблемами после приобретения недвижимости.

В Госдуме анонсировали изменения в сделках с недвижимостью с 1 сентября. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным издания, с 1 сентября в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) станет отображаться информация о членах семьи бывшего собственника жилья.

Отмечается, что нововведение рассчитано на увеличение прозрачности и безопасности сделок с недвижимостью. Ранее информацию о семье бывшего собственника недвижимости можно было получить только при желании самого продавца, что создавало риски для покупателей, которые могли столкнуться с проблемами после приобретения недвижимости.

С сентября россияне смогут заранее узнать о наличии лиц, имеющих право на проживание в квартире. Это позволит избежать споров и защитит новых собственников жилья.