Ученые открыли способ обнаружения скрытого ВИЧ в организме

Отмечается, что вирус остается неизлечимым из-за способности прятаться в лейкоцитах и формировать латентный резервуар, защищенный от лекарств и иммунной системы. В новом исследовании ученые использовали наночастицы — микроскопические структуры размером от 1 до 100 нанометров, обладающие высокой активностью и адаптируемые для различных задач. Созданные на основе жировых соединений, наночастицы могут проникать в лейкоциты и взаимодействовать с вирусом, маркируя его для последующего уничтожения терапевтическими средствами и иммунной системой.

Ученые открыли способ обнаружения скрытого ВИЧ в организме. Об этом пишет «Газета. ру» со ссылкой на журнал Nature Communications.

Отмечается, что вирус остается неизлечимым из-за способности прятаться в лейкоцитах и формировать латентный резервуар, защищенный от лекарств и иммунной системы.

В новом исследовании ученые использовали наночастицы — микроскопические структуры размером от 1 до 100 нанометров, обладающие высокой активностью и адаптируемые для различных задач. Созданные на основе жировых соединений, наночастицы могут проникать в лейкоциты и взаимодействовать с вирусом, маркируя его для последующего уничтожения терапевтическими средствами и иммунной системой.

Эксперименты на клетках пациентов с ВИЧ показали эффективность новой технологии в обнаружении скрытых вирусных очагов. Однако перед клиническим применением необходимы дополнительные испытания на животных и добровольцах.

Исследователи считают, что метод может быть полезен не только для лечения ВИЧ, но и для выявления труднодоступных патологических очагов при онкологических и других заболеваниях.

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Исследователи из Мельбурнского института инфекций и иммунитета Питера Доэрти разработали инновационный метод обнаружения ВИЧ внутри лейкоцитов — клеток иммунной системы, где вирус способен скрываться от лечения. Об этом сообщается в статье в журнале Nature Communications (NatCom).

Одной из главных причин, по которой ВИЧ до сих пор считается неизлечимым, является его способность прятаться в лейкоцитах, формируя так называемый латентный резервуар. Это делает вирус недоступным для действия лекарств и иммунной защиты.

В рамках нового исследования ученые предложили использовать наночастицы — микроскопические структуры размером от одного до 100 нанометров, которые обладают высокой активностью и могут быть адаптированы для различных задач. Созданные наночастицы (LNP X) на основе липидов (жировых соединений) способны проникать внутрь лейкоцитов и взаимодействовать с вирусом, маркируя его для терапевтических средств и иммунной системы.

Эксперименты проводились на клетках, взятых у пациентов с ВИЧ. Результаты показали, что новая технология позволяет эффективно находить скрытые вирусные очаги. Однако до клинического применения еще предстоит провести дополнительные этапы испытаний на животных и добровольцах.

Ученые также заявили, что новая технология потенциально применима при лечении онкологических и других заболеваний, где необходимо выявлять труднодоступные патологические участки.