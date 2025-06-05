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Таиланд планирует наладить платежи картами «Мир» внутри страны
«Касательно карт „Мир“, мы изучаем этот вопрос. Я положительно рассматриваю такую вероятность [приема карт], но на это может потребоваться время», — заявила Саруттилаван. Отмечается, что из-за западных санкций российские туристы в Таиланде столкнулись с проблемой безналичной оплаты товаров и услуг. Она подчеркнула, что тайские банки ищут пути для решения этого вопроса и проведения платежей.

Таиланд планирует наладить платежи картами «Мир» внутри страны. Об этом сообщила исполнительный директор Туристического управления Таиланда по европейскому региону Сулатда Саруттилаван, передает ТАСС.

«Касательно карт „Мир“, мы изучаем этот вопрос. Я положительно рассматриваю такую вероятность [приема карт], но на это может потребоваться время», — заявила она.

Отмечается, что из-за западных санкций российские туристы в Таиланде столкнулись с проблемой безналичной оплаты товаров и услуг. Саруттилаван подчеркнула, что тайские банки ищут пути для решения этого вопроса и проведения платежей.