Стало известно, какие продукты сильнее всего подорожали в России за 10 лет

Сливочное масло за 10 лет подорожало с 339 до 927 рублей за килограмм, то есть в три раза. Вместе с ним в тройку лидеров вошли мороженая рыба (98 рублей за килограмм в 2014 году и 244 в 2024-м, рост в 2,5 раза) и яблоки (68 рублей против 160, рост в 2,4 раза). Согласно данным газеты, в два раза увеличились цены на говядину — до 560 рублей за килограмм против 252 рублей, и почти в два раза на курицу — 221 рубль за кило против 117. Молоко подорожало в 1,9 раза. Цена на него составила 78 рублей за литр, при этом в 2024 году оно стоило 42 рубля.

Стало известно, какие продукты сильнее всего подорожали в России с 2014 по 2024 год. Об этом сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на Роспотребнадзор.

Сливочное масло за 10 лет подорожало с 339 до 927 рублей за килограмм, то есть в три раза. Вместе с ним в тройку лидеров вошли мороженая рыба (98 рублей за килограмм в 2014 году и 244 в 2024-м, рост в 2,5 раза) и яблоки (68 рублей против 160, рост в 2,4 раза).

Согласно данным газеты, в два раза увеличились цены на говядину — до 560 рублей за килограмм против 252 рублей, и почти в два раза на курицу — 221 рубль за кило против 117. Молоко подорожало в 1,9 раза. Цена на него составила 78 рублей за литр, при этом в 2024 году оно стоило 42 рубля.