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Скончался сооснователь группы «Аквариум»
Анатолия Гуницкого не стало в возрасте 71 года. «Джордж Гуницкий покинул этот мир. Другого такого мир не знал. Да причтется к свету», — написал музыкант. По его словам, почивший тяжело болел.

Скончался сооснователь группы «Аквариум». Об этом пишет «Газета. ру» со ссылкой на лидера музыкального коллектива Бориса Гребенщикова*.

Анатолия Гуницкого не стало в возрасте 71 года.

«Джордж Гуницкий покинул этот мир. Другого такого мир не знал. Да причтется к свету», — написал музыкант.

По его словам, почивший тяжело болел.

*признан в РФ иноагентом.

Фото: РИА Новости.