Скончался сооснователь группы «Аквариум»
Анатолия Гуницкого не стало в возрасте 71 года. «Джордж Гуницкий покинул этот мир. Другого такого мир не знал. Да причтется к свету», — написал музыкант. По его словам, почивший тяжело болел.
Скончался сооснователь группы «Аквариум». Об этом пишет «Газета. ру» со ссылкой на лидера музыкального коллектива Бориса Гребенщикова*.
Анатолия Гуницкого не стало в возрасте 71 года.
«Джордж Гуницкий покинул этот мир. Другого такого мир не знал. Да причтется к свету», — написал музыкант.
По его словам, почивший тяжело болел.
*признан в РФ иноагентом.
Фото: РИА Новости.