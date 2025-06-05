Скончался сооснователь группы «Аквариум»

Анатолия Гуницкого не стало в возрасте 71 года. «Джордж Гуницкий покинул этот мир. Другого такого мир не знал. Да причтется к свету», — написал музыкант. По его словам, почивший тяжело болел.