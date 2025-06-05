Скончался актер сериала «Бандитский Петербург»

Константина Шелестуна не стало 4 июня, ему было 50 лет. Причины смерти не называются. Артист родился в 1975 году в Павлодаре. В 2002 году он окончил СПбГАТИ, в дальнейшем работал в «Небольшом драматическом театре Льва Эренбурга» в Санкт-Петербурге. Помимо актерской деятельности, Шелестун преподавал в мастерской Эренбурга в Российском институте сценических искусств. Снялся в сериалах «Бандитский Петербург — 4», «Убойная сила», «Улицы разбитых фонарей» и других. Всего фильмография насчитывает более 80 проектов.

Скончался актер сериала «Бандитский Петербург». Об этом пишет «АиФ».

Константина Шелестуна не стало 4 июня, ему было 50 лет. Причины смерти не называются.

Артист родился в 1975 году в Павлодаре. В 2002 году он окончил СПбГАТИ, в дальнейшем работал в «Небольшом драматическом театре Льва Эренбурга» в Санкт-Петербурге. Помимо актерской деятельности, Шелестун преподавал в мастерской Эренбурга в Российском институте сценических искусств.

Снялся в сериалах «Бандитский Петербург — 4», «Убойная сила», «Улицы разбитых фонарей» и других. Всего фильмография насчитывает более 80 проектов.