РЖД начали испытания беспилотных технологий на маневровых тепловозах

В будущем планируется использовать такие локомотивы на 25 ключевых сортировочных станциях. Система автоматически управляет движением состава на сортировочную горку и его спуском. Она распознает препятствия и останавливает тепловоз перед ними. В кабине нет человека, но машинист-оператор контролирует процесс через трансляцию с камер локомотива.