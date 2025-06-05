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Рязанская пенсионерка потеряла более 600 тыс. рублей из-за мошенников
Жертвой аферистов стала 60-летняя жительница Новомичуринска. Ей позвонили и предложили попробовать себя в инвестициях на «платформе». Собеседник помог ей зарегистрироваться. Вскоре женщина обнаружила, что с ее карты исчезли последние 12 тысяч рублей. Звонивший убедил ее, что деньги уже находятся на валютной платформе и почти переведены. Однако для возврата средств в рубли необходимо проконсультироваться с сотрудником федеральной налоговой службы. Он предложил продолжить общение через мессенджер «Telegram».

Рязанская пенсионерка потеряла более 600 тыс. рублей из-за мошенников. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Жертвой аферистов стала 60-летняя жительница Новомичуринска. Ей позвонили и предложили попробовать себя в инвестициях на «платформе». Собеседник помог ей зарегистрироваться. Вскоре женщина обнаружила, что с ее карты исчезли последние 12 тысяч рублей.

Звонивший убедил ее, что деньги уже находятся на валютной платформе и почти переведены. Однако для возврата средств в рубли необходимо проконсультироваться с сотрудником федеральной налоговой службы. Он предложил продолжить общение через мессенджер «Telegram».

Там пенсионерке сообщили, что если она попытается вернуть деньги самостоятельно, то ей грозит уголовное преследование. Под давлением угроз она обратилась за помощью к знакомой, которая начала переводить требуемые суммы на счета мошенников.

Позже злоумышленники связали женщину с «юристом», который убедил ее, что уголовное преследование неизбежно, если она не переведет еще 510 600 рублей. В итоге новомичуринка заняла деньги у знакомой и отправила в общей сложности более 600 тысяч рублей.

Когда она осознала, что стала жертвой обмана, обратилась в полицию. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье 159 (мошенничество) УК РФ.