Рязанцы рассказали, сообщают ли они о своих ошибках руководству

Отмечается, что 43% жителей считают, что руководители должны быть в курсе всех ошибок, допущенных в работе. Каждый второй уверен, что сообщать следует только о существенных просчетах. На практике 42% сотрудников говорят начальству обо всех промахах, а 47% — только о серьезных.

Рязанцы рассказали, сообщают ли они о своих ошибках на работе руководству. Об этом пишет сервис SuperJob.

Отмечается, что 43% жителей считают, что руководители должны быть в курсе всех ошибок, допущенных в работе. Каждый второй уверен, что сообщать следует только о существенных просчетах.

На практике 42% сотрудников говорят начальству обо всех промахах, а 47% — только о серьезных.