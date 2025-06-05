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Рязанцев пригласили на благотворительный забег в поддержку детей с синдромом Дауна
Забег пройдет 8 июня на территории Лесопарка. В 10.00 состоится регистрация, в 11.00 — торжественное открытие. Организаторами пробега являются Рязанская региональная общественная организация «Добрые сердца» при поддержке администрации города Рязани. Мероприятие организовали для сбора средств на работу Центра поддержки семей с детьми-инвалидами и инвалидами с детства, интеграция людей с особенностями развития в активную социальную и спортивную жизнь общества. Возрастное ограничение 0+

Рязанцев пригласили на благотворительный забег в поддержку детей с синдромом Дауна. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Забег пройдет 8 июня на территории Лесопарка. В 10.00 состоится регистрация, в 11.00 — торжественное открытие.

Организаторами пробега являются Рязанская региональная общественная организация «Добрые сердца» при поддержке администрации города Рязани.

Мероприятие организовали для сбора средств на работу Центра поддержки семей с детьми-инвалидами и инвалидами с детства, интеграция людей с особенностями развития в активную социальную и спортивную жизнь общества.

Подробнее об участии в мероприятии можно узнать по ссылке.

Возрастное ограничение 0+