Рязанцам рассказали, как защитить велосипед от угона

Полицейские советуют не хранить велосипед в подъезде, если нет специально отведенного для этого закрывающегося помещения. Также транспорт советуют снастить особыми приметами, чтобы в случае неприятности, быстрее найти транспорт и опознать. Помимо этого, рязанцам посоветовали использовать специальные замки.