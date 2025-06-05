Рязанцам показали, как кабаны добывают себе лакомство
По словам старшего научного сотрудника Окского заповедника Надежды Панковой, кабанам нужны муравьиные личинки — мягкие, толстые, питательные. Размером с пшеничное зерно. Личинок кабаны безошибочно находят посредством чутья в муравейниках любого типа — в куполах, кочках, в трухлявых стволах и под землей.
Рязанцам показали, как кабаны добывают себе лакомство. Об этом сообщается в группе «Кабаны и другие звери».
По словам старшего научного сотрудника Окского заповедника Надежды Панковой, кабанам нужны муравьиные личинки — мягкие, толстые, питательные. Размером с пшеничное зерно.
Личинок кабаны безошибочно находят посредством чутья в муравейниках любого типа — в куполах, кочках, в трухлявых стволах и под землей.