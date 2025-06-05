Рязанцам напомнили об изменении времени комендантского часа для детей

Согласно установленным нормам, комендантский час в регионе будет начинаться в 23:00 и завершаться в 6:00. В указанный временной промежуток дети не имеют права находиться без сопровождения взрослых в кафе, общественном транспорте, парках, на улицах и иных общественных пространствах, напомнили в прокуратуре. За несоблюдение установленного режима предусмотрена административная ответственность в отношении родителей и опекунов в соответствии со статьей 5.35 Кодекса об административных правонарушениях.

Рязанцам напомнили об изменении времени «детского» комендантского часа летом. Об этом 5 июня сообщила пресс-служба областной прокуратуры в соцсетях.

Согласно установленным нормам, комендантский час в регионе будет начинаться в 23:00 и завершаться в 6:00.

В указанный временной промежуток дети не имеют права находиться без сопровождения взрослых в кафе, общественном транспорте, парках, на улицах и иных общественных пространствах, напомнили в прокуратуре.

За несоблюдение установленного режима предусмотрена административная ответственность в отношении родителей и опекунов в соответствии со статьей 5.35 Кодекса об административных правонарушениях.