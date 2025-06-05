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Рязанцам напомнили о способах защиты от клещей
Отмечается, что для защиты от нападения клещей, помимо специальной одежды, используют особые химические средства. Они отличаются по способу действия: акарицидные убивают клещей, репеллентные отпугивают, а акарицидно-репеллентные и отпугивают, и убивают одновременно. Все средства для обработки кожи и одежды необходимо использовать строго в соответствии с инструкцией по их применению.

Рязанцам напомнили о способах защиты от клещей. Информация появилась на сайте регионального Роспотребнадзора.

Отмечается, что для защиты от нападения клещей, помимо специальной одежды, используют особые химические средства.

Они отличаются по способу действия: акарицидные убивают клещей, репеллентные отпугивают, а акарицидно-репеллентные и отпугивают, и убивают одновременно.

Все средства для обработки кожи и одежды необходимо использовать строго в соответствии с инструкцией по их применению.

Правильное применение акарицидно-репеллентных средств в сочетании с использованием защитной одежды обеспечивает наиболее высокий уровень защиты от нападения клещей.