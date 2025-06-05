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Руководителю рязанского УФССП внесли представление
Установлено, что на исполнении в ОСП по Скопинскому и Милославскому районам УФССП находится исполнительное производство о взыскании с местного жителя алиментов. Однако родитель уклонялся от выплат, в итоге образовалась задолженность. При этом судебный пристав не принимал меры для принудительного исполнения. По данному факту руководителю УФССП России по Рязанской области внесено представление.

Руководителю рязанского УФССП внесли представление. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что на исполнении в ОСП по Скопинскому и Милославскому районам УФССП находится исполнительное производство о взыскании с местного жителя алиментов. Однако родитель уклонялся от выплат, в итоге образовалась задолженность.

При этом судебный пристав не принимал меры для принудительного исполнения.

По данному факту руководителю УФССП России по Рязанской области внесено представление.