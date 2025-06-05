Россияне массово пожаловались на работу Telegram после обновления

Отмечается, что приложение стало хуже работать на Windows и MacOS. Одна из ошибок — вылет приложения при попытке нажать правой кнопкой мыши на отправленное сообщение. Из-за этого текст нельзя отредактировать после, скопировать целиком или закрепить. У некоторых приложение вылетает при попытке зайти на канал с большим количеством сообщений.

Россияне массово пожаловались на работу Telegram после обновления. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости!».

Отмечается, что приложение стало хуже работать на Windows и MacOS.

Одна из ошибок — вылет приложения при попытке нажать правой кнопкой мыши на отправленное сообщение. Из-за этого текст нельзя отредактировать после, скопировать целиком или закрепить.

У некоторых приложение вылетает при попытке зайти на канал с большим количеством сообщений.