Россияне массово пожаловались на работу Telegram после обновления
Отмечается, что приложение стало хуже работать на Windows и MacOS. Одна из ошибок — вылет приложения при попытке нажать правой кнопкой мыши на отправленное сообщение. Из-за этого текст нельзя отредактировать после, скопировать целиком или закрепить. У некоторых приложение вылетает при попытке зайти на канал с большим количеством сообщений.
Россияне массово пожаловались на работу Telegram после обновления. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости!».
Отмечается, что приложение стало хуже работать на Windows и MacOS.
Одна из ошибок — вылет приложения при попытке нажать правой кнопкой мыши на отправленное сообщение. Из-за этого текст нельзя отредактировать после, скопировать целиком или закрепить.
У некоторых приложение вылетает при попытке зайти на канал с большим количеством сообщений.