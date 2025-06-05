Прокуратура нашла нарушения в работе рязанской Дирекции дорог
Установлено, что на участке дороги Р-132 «Шацк — Касимов», проходящем через населенный пункт деревня Ашуково, отсутствуют тротуары и освещение. Прокуратура направила в суд иск с требованием обязать ГКУ РО «Дирекция дорог Рязанской области» привести состояние улично-дорожной сети в соответствие с требованиями законодательства. Заявленные требования удовлетворены в полном объеме.
Прокуратура нашла нарушения в работе рязанской Дирекции дорог. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Установлено, что на участке дороги Р-132 «Шацк — Касимов», проходящем через населенный пункт деревня Ашуково, отсутствуют тротуары и освещение.
Прокуратура направила в суд иск с требованием обязать ГКУ РО «Дирекция дорог Рязанской области» привести состояние улично-дорожной сети в соответствие с требованиями законодательства.
Заявленные требования удовлетворены в полном объеме.