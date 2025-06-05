Номера россиян, сдающих аккаунты в аренду, начали блокировать
МВД предупредило о блокировке номеров абонентов, которые сдают в аренду мошенникам свои аккаунты. Блокировку начали для пресечения фактов дистанционного мошенничества. В МВД предупредили, что сдача аккаунтов в аренду мошенникам может быть квалифицирована как соучастие в преступлении.
Номера россиян, сдающих аккаунты в аренду, начали блокировать. Об этом сообщает РБК.
МВД предупредило о блокировке номеров абонентов, которые сдают в аренду мошенникам свои аккаунты. Блокировку начали для пресечения фактов дистанционного мошенничества.
В МВД предупредили, что сдача аккаунтов в аренду мошенникам может быть квалифицирована как соучастие в преступлении.