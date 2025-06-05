ГАИ анонсировала рейды в Рязанской области

В четверг, 5 июня, проверки полицейских будут направлены на пресечение нарушений ПДД, связанных с выездом на полосу предназначенную для встречного движения. За нарушения водителям грозит лишение «прав» на срок от 4 до 6 месяцев, либо штраф в размере 7500 рублей.

ГАИ анонсировала рейды в Рязанской области. Соответствующую информацию разместила пресс-служба регионального ведомства в соцсетях.

В четверг, 5 июня, проверки полицейских будут направлены на пресечение нарушений ПДД, связанных с выездом на полосу предназначенную для встречного движения.

За нарушения водителям грозит лишение «прав» на срок от 4 до 6 месяцев, либо штраф в размере 7500 рублей.