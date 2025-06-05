Эксперт сообщил, что после СВО часть Украины может войти в состав Польши и РФ

После СВО в перспективе 5-10 лет будет декомпозиция Украины, разрушение управляемости государства, когда соседи будут присоединять ее территории. По мнению эксперта, какая-то западная часть страны может оказаться в составе Европейского союза, войдя в состав, например, Польши. Он считает, что какая-то часть Украины «дипломатическим или даже политическим путем» имеет перспективу воссоединиться с Россией.

Эксперт сообщил, что после СВО часть Украины может войти в состав Польши. Об этом пишет NEWS.ru со ссылкой на политтехнолога Михаила Павлива.

По его словам, после СВО в перспективе 5-10 лет будет декомпозиция Украины, разрушение управляемости государства, когда соседи будут присоединять ее территории.

По мнению эксперта, какая-то западная часть страны может оказаться в составе Европейского союза, войдя в состав, например, Польши. Он считает, что какая-то часть Украины «дипломатическим или даже политическим путем» имеет перспективу воссоединиться с Россией.