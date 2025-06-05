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Для российских школьников разработали единый список внеклассной литературы
По его словам, этот перечень будет доступен в каждой школьной библиотеке. При его составлении учитывались предложения, высказанные президентом Российского книжного союза Сергеем Степашиным. Отмечается, что раньше каждая школа работала по собственной программе.

Для российских школьников разработали единый список внеклассной литературы. Об этом пишет «Лайф» со ссылкой на главу Минпросвещения РФ Сергея Кравцова.

По его словам, этот перечень будет доступен в каждой школьной библиотеке. При его составлении учитывались предложения, высказанные президентом Российского книжного союза Сергеем Степашиным.

Отмечается, что раньше каждая школа работала по собственной программе.