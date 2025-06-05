Центр Рязани останется без воды 6 июня

Отмечается, что ресурса не будет с 9:30 до 17:00 по следующим адресам: ул. Вокзальная д. 5, 7, 14, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 42, 51а, 55б, 61, 61к1, 65, 77, 89, 91, 6, 11, 20, 24, 26а, 28а, 36, 37, 41, 44; Первомайский проспект д. 58, 58 корп.1, 64, 64 корп.1, 64 корп.2, 64 корп.3, 66, 66 корп.1, 66 корп.2, 74 корп.1, 54, 74 к1; ул. Щорса 35 корп.1, 35 корп.2, 37 корп.2