Банки начали интеграцию с новым российским мессенджером

Президент РФ Владимир Путин поручил перевести государственные и финансовые услуги на платформу российского мессенджера Max. Об этом сообщила пресс-служба ВТБ.

Глава государства назвал эту задачу «чрезвычайно важной» и потребовал от всех ведомств поддержки отечественного сервиса.

Президент подчеркнул необходимость развития интернета в стране как основы для работы национальных цифровых платформ. Мессенджер Max (разработка VK) позиционируется как универсальная платформа с ИИ и возможностью интеграции банковских и госуслуг.

Финансовый сектор уже начал интеграцию. Так, ВТБ запустил в Max цифровой банк, позволяющий клиентам совершать основные операции (проверка баланса, переводы, оплата) прямо в мессенджере.

«Появление российского мессенджера с банковскими сервисами можно сравнить с созданием современного дома, где все необходимое под одной крышей», — отметила первый заместитель председателя правления банка Ольга Скоробогатова, добавив, что ключевая задача — обеспечить гражданам доступ к широкому спектру услуг в защищенной отечественной цифровой среде.