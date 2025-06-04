ВС РФ взяли под контроль два населенных пункта в ДНР и Сумской области

Отмечается, что российская армия освободила Кондратовку в Сумской области и Редкодуб в ДНР. Кроме того, наши войска уничтожили пусковую установку, РЛС и кабину управления ЗРК IRIS-T производства ФРГ. ВСУ за сутки потеряли около 1 475 военных в зоне СВО. Средства ПВО сбили три реактивных снаряда системы HIMARS и 109 дронов ВСУ.

ВС РФ взяли под контроль два населенных пункта в ДНР и Сумской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны.

Отмечается, что российская армия освободила Кондратовку в Сумской области и Редкодуб в ДНР.

Кроме того, наши войска уничтожили пусковую установку, РЛС и кабину управления ЗРК IRIS-T производства ФРГ.

ВСУ за сутки потеряли около 1 475 военных в зоне СВО.

Средства ПВО сбили три реактивных снаряда системы HIMARS и 109 дронов ВСУ.