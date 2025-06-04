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В Рязанской области работодатель задолжал сотрудникам более 250 тысяч
Отмечается, что работодатель не выплатил пяти сотрудникам зарплату на сумму более 250 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы). Прокуратура направила в суд иск с требованием взыскать с должника задолженность и компенсацию морального вреда.

В Скопинском районе работодатель задолжал сотрудникам более 250 тысяч. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры 4 июня.

Отмечается, что работодатель не выплатил пяти сотрудникам зарплату на сумму более 250 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы).

Прокуратура направила в суд иск с требованием взыскать с должника задолженность и компенсацию морального вреда.