В Рязанской области работодатель задолжал сотрудникам более 250 тысяч

Отмечается, что работодатель не выплатил пяти сотрудникам зарплату на сумму более 250 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы). Прокуратура направила в суд иск с требованием взыскать с должника задолженность и компенсацию морального вреда.