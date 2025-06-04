В Рязанской области ограничат движение по трассе из-за ремонта переезда
Отмечается, что в пятницу, 6 июня, с 12:00 до 15:00 в связи с ремонтными работами на железнодорожном переезде на трассе «Михайлов — Голдино — Горлово — Скопин — Милославское» в Скопинском округе ограничат движение. Проезд будет возможен только по одной полосе.
В Рязанской области ограничат движение по трассе из-за ремонта переезда. Об этом сообщает региональный минтранс.
Отмечается, что в пятницу, 6 июня, с 12:00 до 15:00 в связи с ремонтными работами на железнодорожном переезде на трассе «Михайлов — Голдино — Горлово — Скопин — Милославское» в Скопинском округе ограничат движение.
Проезд будет возможен только по одной полосе.