В Рязанской области ограничат движение по трассе из-за ремонта переезда

Отмечается, что в пятницу, 6 июня, с 12:00 до 15:00 в связи с ремонтными работами на железнодорожном переезде на трассе «Михайлов — Голдино — Горлово — Скопин — Милославское» в Скопинском округе ограничат движение. Проезд будет возможен только по одной полосе.

В Рязанской области ограничат движение по трассе из-за ремонта переезда. Об этом сообщает региональный минтранс.

Отмечается, что в пятницу, 6 июня, с 12:00 до 15:00 в связи с ремонтными работами на железнодорожном переезде на трассе «Михайлов — Голдино — Горлово — Скопин — Милославское» в Скопинском округе ограничат движение.

Проезд будет возможен только по одной полосе.