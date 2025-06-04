В Рязани закрылось одно из кафе — участников шоу «На ножах»

«Кафе „Роман с кофе“ закрылось в Рязани. Путь длиной в 2,2 года благополучно завершен», — написал владелец Роман Добрынин. Также он отметил, что сохранил за собой музыкальное оборудование и продолжает принимать заявки на проведение мероприятий, но уже на других площадках.

В Рязани закрылось одно из кафе — участников шоу «На ножах». Об этом сообщается в Telegram-канале «Подслушано в Рязани».

«Кафе „Роман с кофе“ закрылось в Рязани. Путь длиной в 2,2 года благополучно завершен», — написал владелец Роман Добрынин.

Также он отметил, что сохранил за собой музыкальное оборудование и продолжает принимать заявки на проведение мероприятий, но уже на других площадках.