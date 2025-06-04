В Рязани пройдет рейд по мотоциклистам

В среду, 4 июня, сотрудники полиции проведут в Рязанской области комплексные мероприятия, направленные на пресечение нарушений Правил дорожного движения со стороны водителей мототранспортных средств. Инспекторы напомнили, что мотоциклисты должны использовать защитную амуницию, строго соблюдать скоростной режим и регистрацию транспорта, использовать при движении ближний свет фар и своевременно проводить обслуживание мотоцикла.