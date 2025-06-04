В Рязани движение троллейбусов заблокировано из-за припаркованных машин

Кадры сделали на конечной станции «Городская больница № 11». По словам очевидцев, общественный транспорт не может выехать из-за припаркованных машин. Отмечается, что на участке дороги установлены знаки, что остановка запрещена.