В Рязани движение троллейбусов заблокировано из-за припаркованных машин
Кадры сделали на конечной станции «Городская больница № 11». По словам очевидцев, общественный транспорт не может выехать из-за припаркованных машин. Отмечается, что на участке дороги установлены знаки, что остановка запрещена.
В Рязани движение троллейбусов заблокировано из-за припаркованных машин. Об этом 4 июня сообщили в соцсетях.
Кадры сделали на конечной станции «Городская больница № 11». По словам очевидцев, общественный транспорт не может выехать из-за припаркованных машин. Отмечается, что на участке дороги установлены знаки, что остановка запрещена.