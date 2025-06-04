В Рязани 11 школьников сдали ЕГЭ на 100 баллов

Высший балл по литературе получила выпускница школы № 76 Мария Васильева. Десять человек набрали 100 баллов по химии. Это Ульяна Макарова (школа № 3), Вероника Смалева (гимназия № 5), Денис Хренков (школа № 11), Диана Тихомирова (школа № 17), Софья Балабанова (школа № 32), Варвара Щербакова (школа № 48), Мария Фанкова (школа № 51), Екатерина Кадомцева (лицей № 52), Маргарита Крылова (школа № 53), Ксения Чанова (школа № 69). «Гордимся нашими ребятами, набравшими 100 баллов на ЕГЭ в этом году! Выпускники рязанских школ вновь демонстрируют отличные знания по предметам. Об этом говорят результаты первых экзаменов», — написал Артемов.